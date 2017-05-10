أدوية الضغط في رمضان

د. خالد النمر

أقبل علينا شهرُ القرآن.. وهو شهر أمرنا الله فيه بالصيام.. عبادة تتهذب فيها الروح والجسد معاً… وكذلك فرصة ذهبية لمرضى القلب للتحكم بالضغط والسكر والكلسترول بطريقة أفضل..

أما بالنسبة لمواعيد أدوية مرضى القلب في رمضان فلكل حالة تفاصيلها ولا يمكن الحكم على جميع المرضى بنفس المعيار.. حتى المريض نفسه تتغير حالته من يوم لآخر فقد يستطيع الصوم في أول رمضان ثم يفطر فيما تبقى منه، وقد يحصل العكس فيفطر في أوله ويصوم في آخره.. فالحكم يتغير تبعاً للعلة كما يقول أهل الفقه.. ورمضان في هذه السنة يأتي في عز الصيف في الجزيرة العربية حيث تلامس درجة الحرارة الخمسين درجة مئوية مع نسبة عالية من الجفاف في بعض المناطق، وستكون ساعات الصيام في حدود 15 إلى 16 ساعة ولذلك فإن أغلب الصائمين يفقد 1.5% من وزنه سوائل قبل الإفطار، فما بالك إذا كان عمله يدوياً في الشمس خلال النهار مثل عمال البناء والنظافة ورجال الأمن، أضف إلى ذلك إذا كان يأخذ مُدرات للبول!! ولذلك ننصح مرضى القلب بأخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة؛ لأنه يكون الجسم قد استرجع كميةً كافية من السوائل، وقد رأيت من يأخذ جهلاً أدوية الضغط مباشرة بعد الفطور فيغمى عليه أثناء التراويح لأنه اجتمع عليه نقص السوائل وقمة تركيز الدواء في الدم خصوصاً في أول أيام الشهر الكريم.. أما باقي الأدوية التي لا تؤثر على الضغط فيمكن أخذها بعد الفطور مباشرة.

بلّغنا اللهُ وإياكم رمضان، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.