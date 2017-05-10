روت لـ«تواصل» تفاصيل القصة.. «موظفة» تقع ضحية نصب شركة سلبتها أموالها!!

تواصل – هياء الدكان:

تعرضت موظفة تعمل بفرع إحدى الجامعات بمنطقة الرياض، لعملية نصب عبر مكالمة هاتفية، ادعى صاحبها عمله في البورصة، حتى تمكن من الإيقاع بها في فخ حيلته وسلب منها مبلغ 1000 ريال طوعاً.

وروت الموظفة لـ”تواصل”، تفاصيل عملية النصب، والتي بدأت بتلقيها مكالمة على جوالها من شخص يدعي أنه يتبع شركة أو في البورصة، وذكر اسم رجلين من المعروفين في البلد أحدهما رجل أعمال شهير حتى تثق به الموظفة! وذكر أن الشركة لها شراكة معهما، وأن الربح مضمون، وعليك تحويل مبلغ مالي الآن من الصراف الآلي 500 أو 1000 ريال.

وأَضَافَتْ الموظفة، أنها بلا شعور ذَكَرَتْ له أن هناك وسيلة أقرب من الصراف إنه الهاتف المصرفي، ثُمَّ شجعها على الاستعجال وأعطاها رقم حساب الشركة وقامت بالتحويل له. وتطور الموقف حيث طلب منها الدخول على رابط وتعبئة بيانات فيها رقم جوالها، ورقم حسابها، ورقم بطاقتها السرية، وأثناء تعبئتها شعرت كأنها بدأت تفهم أن هناك خللاً ما، فأخبرت زميلتها التي صرخت فيها قائلة: “هل أنتِ في وعيك؟ هل أنت في وعيك؟!!”.

وتابعت الموظفة: “فجأة شعرت كأني أصحو من حلم، إلا أنني وجدت نفسي قد وقعت ضحية لعملية نصب، مضيفة أنها: “اتصلت بنفس الرقم الذي كان يقدم العروض والمواثيق فرد عليها بقوله: “أعلى ما في خيلك اركبيه”، فيما قام شقيق الموظفة بعمل الإجراءات النظامية.

وحَذَّرَتْ الموظفة بعد هذا الموقف عبر صحيفة “تواصل” الجميع من عمليات النصب التي تتم بهذه الطريقة، وأنه مهما كانت مشاغل الإنسان عليه أن ينتبه وألا يثق بأحد لا يعرفه، كما أن عليه ألا يستمع ولا يتجاوب مع الغرباء، أو الأرقام الغريبة خَاصَّة التي تأتي من خارج البلاد.