 التهاني تتواصل للجندي أول خالد درويش | صحيفة تواصل الالكترونية

التهاني تتواصل للجندي أول خالد درويش

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التهاني تتواصل للجندي أول خالد درويش

تواصل – فواز الرويلي:

تلقى الجندي أول خالد محمد علي درويش التهاني والتبريكات بمناسبة تجاوزه للدورة التدريبية، التي أقيمت في قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بكل تميز ونجاح.

هذا، وَأَكَّدَ درويش أن هذه الترقية ستكون حَافِزَاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه، ثُمَّ مليكه، ووطنه.

بِدَوْرِهَا صحيفة “تواصل” تتقدم للجندي أول خالد درويش، بالتهنئة متمنين له مزيداً من التوفيق والوصول لأعلى المراتب، وسائلين الله العلي القدير، أن تكون خَيْرَاً له في دينه ودنياه، وعوناً وسنداً له في خدمة الدين والوطن.

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