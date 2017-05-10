إندونيسيا.. السجن عامين لحاكم جاكرتا «النصراني» بتهمة ازدراء الأديان

تواصل – وكالات:

قضت محكمة إندونيسية، أمس الثلاثاء، بسجن حاكم جاكرتا النصراني باسوكي تجاهاجا بورناما عامين بتهمة ازدراء الأديان.

وصدر الحكم في ظل مخاوف من غضب الجماعات الإسلامية التي نظمت مظاهرات حاشدة خلال حملة انتخابية عاصفة انتهت بخسارة “بورناما” بعد سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية حاكما لجاكرتا، بحسب وكالة ‘‘رويترز‘‘.

وخسر بورناما في جولة الإعادة التي أجريت في إبريل الماضي بفارق كبير لصالح منافسه المسلم أنيس باسويدان، على الرغم من تأييد الرئيس جوكو ويدودو لبورناما وهو نصراني من العرق الصيني ويعرف باسم “أهوك”.