ابتغاء وجه الله.. «البلوي» يعفو عن قاتل ابنه «يزيد» قبل القصاص (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

سجلت مدينة سكاكا صباح اليوم الثلاثاء، أروع أمثلة الصفح الجميل حيث عفا المواطن سعود بن دخيل الله البلوي، عن قاتل ابنه “يزيد” رحمه الله، راجيًا من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة.

وفي زيارة لبعض مشايخ قبائل (شمر، عنزة، الشرارات) ، وفي لحظة “رضا ورحمة“ كما وصفها البلوي فاجأ الأخير الحضور بإعلانه العفو عن قاتل ابنه لوجه الله وسط تكبير وفرحة عارمة من الجميع، يذكر أن القضية تعود إلى ما قبل ثلاث سنوات حيث وقعت مشاجرة قُتل على إثرها “يزيد سعود البلوي” في الحال.

وفي تصريح لـ“تواصل” قال المواطن سعود البلوي: “أحث كل من له حق في دم قريب له على الصفح والعفو وأن يقدم فعل الخير بالعفو وكسب رضا الله على أخذ الحقوق والقصاص من خصومهم“.