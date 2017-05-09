أمير الجوف يقلد قائد قوة الطوارئ العقيد «المالكي» رتبته الجديدة

تواصل – أحمد الرمال:

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، قائد القوة الخَاصَّة للطوارئ العقيد سلطان بن عبدالله المالكي رتبته الجديدة؛ إِثْرَ صدور الأَمْر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد، حيث بارك سُمُوُّه للعقيد المالكي هذه الثقة مُتَمَنِّيَاً له التوفيق.

وقد أعرب قائد القوة الخَاصَّة للطوارئ، العقيد سلطان المالكي، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة الجوف على هذه الثقة.

وَأَكَّدَ العقيد المالكي، أن هذه الترقية ستكون حَافِزَاً له لخدمة دينه ووطنه وقيادته، وحضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط.