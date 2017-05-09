ميانمار تغلق مدرستين إسلاميتين ومنظمات حقوقية تطالب بفتحهما فوراً

تواصل – وكالات:

طَالَبَتْ منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، حكومة ميانمار بإعادة فتح مدرستين إسلاميتين على الفور، كانت السلطات المحلية قد أغلقتهما في 28 أبريل 2017.

ووصفت المنظمة، في بَيَانٍ لَهَا نشرته على موقعها الإلكتروني، تصرف الحكومة بأنه استسلام جبان لمطالب الغوغاء، وفشل في حماية الأقليات الدينية، مُؤكِّدَة أنه يجب على الحكومة أن تلتزم بحماية الحق في حرية الدين لجميع الطوائف الدينية في ميانمار.

من جانبه، قال فيل روبرتسون، نائب مدير المنظمة في آسيا – بِحَسَبِ البيان – : “يجب على الحكومة أن تلغي فَوْرَاً هذه القيود، وتضع نهاية لقمع الأقليات الدينية، ومحاكمة القوميين المتطرفين البوذيين الذين يخالفون القانون باسم الدين”.

وكان رهبان بوذيون متطرفون ومؤيدوهم قد تظاهروا أمام هاتين المدرستين، في أواخر أَبْرِيل الماضي، مطالبين بإغلاقهما فاستجابت السلطات المحلية لهم ووضعت الأقفال على أبواب المدرستين.