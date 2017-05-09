بعد سخرية البعض منهم.. إطلاق مبادرة لدعم «حراس المدارس»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

دفعت سخرية بعض أولياء الأمور وأبنائهم من “حراس المدارس”، المنشد عبد المجيد الفوزان بإطلاق مبادرة تحت هاشتاج “شكراً أمين المدرسة”، والتي تطالب باحترام من يعملون في هذه المهنة، وتعظيم دورهم في حماية الطلبة والطالبات.

وتصدر الهاشتاج قائمة “تريند” -الأكثر تفاعلاً- على موقع “تويتر” والذي وجد قبولاً وتفاعلاً كبيراً واعتبر المشاركون أنه من غير اللائق التعامل بسخرية مع رجل يأتمنونه على فلذات أكبادهم.

وبدأت فكرة المبادرة بعدما شاهد “الفوزان” بعض من يسخرون من أبناء أمناء المدارس ونعتهم بـ”عيال الحارس”، فأطلق المبادرة عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، سعياً للرقي بالفكر وفهم الكثير عن هذا الأمين.

واقترح المغرد غيم الزهراني @lololy4567661 عبر الهاشتاج تغيير اسم فراش المدرسة إلى أمين المدرسة، مشيراً إلى حساب وزارة التعليم لتسجيل هذا الاقتراح.

وقال alzahrani @alzahrani610: “تثاقلت على كاهلهم الأعمال دون رحمه تذكر، ولا زيادة في الراتب الذي لا يكفي حاجة أسرهم رغم كبير سنهم وتقوس ظهورهم”.

من جانبه، قال مزيد الحربي @MaziadAbdullah: “كل الشكر لأمناء المدارس، عملهم متعب ومع ذلك يقومون به على أكمل وجه، حفظكم الله، نطالب بتغيير المسمى إلى “أمين المدرسة”.

بدورها، قالت الريم الحربي @alreemalhrbi777: “كنت أبكي إذا ضحكوا علي البنات وقالوا يا بنت الحارس وأروح أبكي عند أبوي -والدي- الله يرحمه يقول لي لا تبكين وظيفتي هذي أحسن وظيفة”.