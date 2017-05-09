أمير الجوف يقلد المظلي «المالكي رتبة «عقيد»

تواصل – الجوف :

قلد امير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز ال سعود بحضور مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط آل قحاط العقيد ركن مظلي سلطان بن عبدالله المالكي قائد قوة طواري منطقة الجوف رتبته الجديده( عقيد ) بعد صدور الامر السامي الكريم بترقيته من رتبة مقدم الى رتبة عقيد

من جهته أعرب العقيد ركن سلطان بن عبدالله المالكي عن سعادته بهذه الثقة الغالية من ولاة الامر ، مقدمًا شكره وامتنانه لأمير منطقة الجوف على تقليده هذه الرتبة ، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه .