فرار 5 أسود من متنزه كروجر في جنوب إفريقيا

تواصل – وكالات:

تهيمن حالة من القلق على سكان بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا، بعد أن فَرَّ 5 أسود من متنزه كروجر الوطني، القريب منها.

وفرت الأسود صباح الاثنين من المتنزه الواقع قرب بلدة يقطنها نحو 5 آلاف شخص، قرب الحدود مع موزامبيق، وَفْقَ ما ذَكَرَتْ وكالة ‘‘رويترز‘‘.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم المتنزه رينولد ثاكولي، أنه من المرجح أن تكون الأسود في حقول قصب السكر قرب الحدود مع موزامبيق، وبدأ حراس متنزهات الحياة البرية والشرطة تفتيش المنطقة حول البلدة، وسيستخدمون المهدئات في اصطياد الأسود.

يُشَارُ إلى أن المنطقة المحيطة بمتنزه كروغر تعد واحدة من مناطق الجذب السياحي، وبها قرى ومزارع تربي الماشية، وفي عام 2015 زحف أسد يُدعى سيلفستر أسفل سياج كهربائي في متنزه آخر وافترس الخراف لمدة 3 أسابيع، قبل أن يعثر عليه الحراس ويصطادونه باستخدام مخدر.