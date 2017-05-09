‏عصائر طبيعية تساعد في تنظيف الكلى.. تعرف عليها!

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يَنْصَح خبراء الصحة ببعض العصائر التي تساعد على تنظيم الجسم من السموم، ومنها بعض العصائر الطبيعية، والتي تساعد على تنظيف الكُلى ومنها:

– عصير التوت البري:

حيث يَنْصَح أطباء المسالك البولية بتناول عصير التوت البري؛ حَيْثُ إِنَّ لديه الكثير من الفوائد الصحية، ومن ذلك أنه يمنع البكتيريا من التكاثر في المسالك البولية، والتي تتسبب في الْتِهَابات السالك البولية عن طريق زيادة حموضة البول؛ مِمَّا يصعب على البكتيريا التعايش معها.

ـ عصير البنجر:

عصير البنجر له الكثير من الفوائد للكُلى والمسالك البولية، حيث يحتوي على البيتين الذي يعد أحد أقوى مضادات الأكسدة، يقوم عصير البنجر بزيادة حموضة البول؛ مِمَّا يميت البكتيريا داخل المسالك لبولية ويمنعها من التكاثر، كما أنه يمنع الكالسيوم الزائد داخل الجسم من الترسب في الكلى مِمَّا يمنع تكون الحصوات.

ـ عصير الليمون:

عند تناول عصير الليمون، بشكل منتظم كل يوم، هذا يحمي الكُلى من تكون الحصوات؛ حَيْثُ إِنَّه من العصائر عالية الحموضة والتي تساعد في تفتت الحصوات كما أنه يزيد من حمض الستريك في البول؛ مِمَّا يمنع تكون البول في الجهاز البولي بما فيه الكُليتين، إذا كنت تريد عملية تنظيف سهلة وسريعة للكلى اشرب ربع كوب من المياه مضاف إليها 4 ليمونات.

ـ عصير التفاح:

التفاح يحتوي على البكتين الذي له تأثير مميز في تنظيف المسالك البولية والقولون، حيث يساعد البكتين الخلايا على طرد المعادن الثقيلة، مثل: الألومنيوم، والزئبق، والرصاص، ويحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين بي.

ـ الكرفس والبقدونس:

كل من الكرفس والبقدونس يحتوي على كمية كبيرة من الإبيول Apiol وهو معروف بفوائده المطهرة للكُلى، وهو يستخدم أَيْضَاً في بعض الأدوية التجارية والتي تستخدم في تفتيت الحصوات، بالإضافة إلى أن عصير الكرفس والبقدونس مدر للبول؛ مِمَّا يَجْعَلُهُ من أهم المشروبات المفيدة في تنظيف الكُلى.

ـ عصائر تنظيف الكُلى:

تعد العصائر المحضرة من الخضر والفاكهة من أهم الطرق فاعلية في تنظيف الكلى، كما أنها مفيدة حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد الخلايا على مقاومة أكسدة الأكسجين، كما يقلل من عوامل إجهاد الكُلى والكبد، وهذه النوعية من الفواكه كالحمضيات، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والخضراوات، كالسبانخ، والخيار، واللفت.

ـ مشروبات منزلية:

لكي تصنع أحد مشروبات تنظيف الكُلى في المنزل قم بإضافة الليمون وخل التفاح، إلى كوب من المياه المفلترة، هذا المشروب يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، ومكونات تساعد على تقوية الكُلى والتي بالتالي تؤثر على تقوية صحة الجسم بشكل عام.

ـ الشاي الأخضر:

من المعروف عن الشاي الأخضر أنه له قدرة عالية جِدّاً في تنقية الجسم والكُلى أَيْضَاً من السموم، وترطيب الجسم وزيادة نشاطه، ولكن أَيْضَاً يحذر الأطباء من الزيادة منه فمن المعروف أن كل شَيْء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده فمن المرشح، أن تناول كأسين يومياً يكفي تَمَامَاً لأخذ جميع فوائد الشاي الأخضر؛ لكونه أحد المشروبات التي تساعد على تنظيف الكُلى.