«أمازون» تخفض قيمة «الشحن المجاني» إلى 25 دولاراً

تواصل ـ وكالات:

بدأت شركة أمازون تخفيض الحد الأدنى لقيمة المشتريات التي يتم شحنها مَجَّانَاً إلى 25 دولاراً، وكانت قد رفعت قيمة الشحن قبل أربعة أعوام من 25 إلى 35 دولاراً، وبعدها رفعته مُجَدَّدَاً إلى 49 دولاراً، ثُمَّ بدأت بتخفيضه إلى 35 دولاراً حتى وصل اليوم إلى 25 دولاراً فقط.

وفي فبراير الماضي، خفضت أمازون المشتريات من 49 إلى 35 دولاراً، حيث أتى التخفيض الأخير لتحفيز الطلب أكثر خارج مواسم التسوق الكبيرة نهاية العام، ولم يتم التعرف على الأهداف التي حققتها أو الأرباح التي أَضَافَتْها أمازون، لكن التخلي عن المعدل الذي حافظت عليه لعقود ثُمَّ العودة إليه، لا بُدَّ أنه يعكس إما فشل هذا الرفع بتحفيز أَي شيء خَاصَّة الدفع نحو شراء عضويات برايم، أو أنه مجرد التفاف مؤقت مدته 4 أعوام.

وبالمقارنة مع أمازن، فإن شركة “وول مارت” عملاقة تجارة التجزئة بدأت توفر برنامج الشحن المجاني خلال يومين بدون اشتراك للطلبات التي قيمتها 35 دولاراً على الأقل، ودفع هذا الأَمْر أمازون لزيادة حدة المنافسة، ويَأْتِي تخفيض الحد الأدنى للشحن المجاني اليوم في إطار منافسة وول مارت بَدَلاً من تشجيع المستخدمين لشراء عضوية برايم.