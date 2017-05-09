5 حيل تقضي على «الأرق» وتساعدك على النوم سريعاً

تواصل – وكالات:

النوم لمدة ٧ إلى ٨ ساعات يَوْمِيّاً هو ضرورة لصحة جيدة، إلا أن البعض يبقى لساعات وساعات في الفراش، دون أن يستطيع الحصول على دقيقة واحدة من النوم بِسَبَبِ القلق والأرق، فكيف يمكن الاستغراق في النوم سَرِيعَاً؟

يمكن التغلب على الأرق أثناء الليل من خلال بعض الحيل الذكية للحصول على نوم هادئ:

قراءة كتاب: القراءة هي من إحدى الهوايات الممتعة التي تشتت الأفكار، وتبعد عنك الأفكار السلبية؛ وبالتَّالي تساعدك على النوم بشكل سريع.

إطفاء الأنوار: يَنْصَح الخبراء بإطفاء الأنوار والامتناع عن استخدام الهاتف وحتى التابليت؛ لِأنَّ الإضاءة الساطعة منها تمنعك من النوم؛ وَذَلِكَ لِأنها تمنع إفراز مادة الميلاتونين بالجسم التي تمنح الجسم الراحة والهدوء.

حمام ساخن: المياه الدافئة تقلل من إفراز هرمون الكورتيزول؛ أَي الهرمون الذي يسبب التوتر؛ مِمَّا يساعدك على النوم بشكل أسرع.

التنفس بعمق: يَنْصَح الخبراء بأخذ أنفاس عميقة خلال التواجد في الفراش؛ لِأنَّ دخول كمية كبيرة من الأُكْسِجِين إلى جسمك يعمل على إِمْدَاد أعضاء جسمك الداخلية بالراحة وبالتَّالي يساعدك على النوم.

ترتيب الأغراض: يفضل إعداد لائحة بالمهام التي عليك إِنْجَازها في اليوم التالي؛ مِمَّا يساعدك على الشعور بالراحة وبالتَّالي الاستغراق بالنوم أسرع.