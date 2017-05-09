دراسة مثيرة للجدل: «الملح يقلل العطش».. والأطباء يحذرون

تواصل ـ وكالات:

تَوَصَّلَتْ دراسة حديثة، أُجريت على رواد فضاء روس في ظروف تحاكي السفر في الفضاء، إلى أن تناول المزيد من الملح جعلهم أقل عطشاً ولكن أكثر جوعاً بدرجة معينة؛ ما اعتبره البعض نتائج مثيرة للجدل.

وأَظْهَرَتْ تجارب أجريت على الفئران، أنها قد تَسَبَّبَتْ في حرق مقدارٍ أكبر من السعرات الحرارية عندما تناولت المزيد من الملح.

ومع ذلك فإن مزاعم هذه الدراسة تناقض ما هو متعارف عليه طبياً بأن تناول المزيد من الملح يؤدي إلى زيادة العطش. كما أن الأطباء يؤكدون على مخاطر الحمية المرتفعة الملح على صحة القلب والأوعية الدموية.

ثم إن النتائج التي تقول إن الملح يزيد حرق السعرات الحرارية عند الفئران بحاجة إلى مزيدٍ من البحث، وأَيْضَاً قد لا تنطبق على البشر؛ ولذلك ورغم هذه الدراسة، لا يُنْصَح مُطْلقَاً بزيادة نصيب الشخص من الملح بِغَرَضِ فقدان الوزن.

والحقيقة التي قد تشير إليها الدراسة، هي أن العلماء بحاجة إلى مزيدٍ من الأبحاث لفهم أكبر لدور الملح في الجسم والأيض، ونشرت نتائج الدراسة المثيرة للجدل في مجلة “كلينيكال إنفيستجيشنز” حَسْبَ الجزيرة نت.

وتوصي منظمة الصحة العالمية، بأن لا يتجاوز نصيب الشخص اليومي من الملح خمسة جرامات، وهذا يشمل الملح المضاف إلى الطعام وفي الأغذية المعلبة والتسالي والمخللات وغيرها.