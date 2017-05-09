 «باكستان» تستدعي سفير إيران احتجاجاً على تهديدات بقصف أراضيها | صحيفة تواصل الالكترونية

«باكستان» تستدعي سفير إيران احتجاجاً على تهديدات بقصف أراضيها

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«باكستان» تستدعي سفير إيران احتجاجاً على تهديدات بقصف أراضيها

تواصل – وكالات:

طَالَبَتْ وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، السلطات الإيرانية بالتوقف عن إصدار التصريحات غير اللائقة؛ نَظَرَاً لتداعياتها السلبية على التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلمتها الخارجية الباكستانية للسفير الإيراني لدى إِسْلَامِ أَبَاد، مهدي هنر دوست، عقب استدعائه، مُؤكِّدَة أن التصريحات الإيرانية “تضر بالعلاقات الثنائية بين الجارتين المسلمتين”، بِحَسَبِ وكالة “الأناضول”.

وكان رئيس الأركان محمد حسين باقري، قال أمس الاثنين: ‘‘إن طهران ستضرب قواعدَ داخل باكستان، في حال لم تواجه الأخيرة المسلحين الذين يقومون بهجمات عبر الحدود”.

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