«أمانة جدة» تكشف حقيقة إجراء مفاوضات لتمويل مشروع «المترو»

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت أمانة جدة، اليوم الثلاثاء، صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول إجرائها محادثات مع بعض البنوك للمساهمة في تمويل شبكة النقل العام في المحافظة، والذي يغطي أكثر من 800 كيلومتر، وغيرها من المعلومات المغلوطة.

وقَالَتْ الأمانة في بَيَانٍ لَهَا: إنه “لم يصدر مُؤخَّرَاً أَي تصريح من أمانة محافظة جدة أو شركة مترو جدة لأي وسيلة إعلامية بهذا الشأن”، مُؤكِّدَة أن ما سبق إعلانه تم بموافقة اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بمنطقة مكة المكرمة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأَشَارَتْ إلى أنه تم اعتماد طرح ثلاثة مشاريع لمشاركة القطاع الخاص PPP، وهذه المشاريع تعتبر مساندة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة وهي: مشروع ترام الكورنيش، ومشروع التاكسي البحري، ومشروع جسر أبحر، ويتم حَالِيَّاً استكمال الإجراءات النظامية لطرح تلك المشاريع للمنافسة العامة.