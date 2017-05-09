«صحة الشرقية» تحذّر من الخروج في «الغبار» إلا للضرورة

تواصل ـ خالد العبدالله:

حذرت صحة الشرقية الجميع من خطورة الخروج أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام بسبب موجة الغبار، إلا للأعمال الضرورية، ونصحت بالابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية التي تسببها تلك الأجواء.

وأكدت على أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بالأزمات الربوية لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً حفاظاً على صحته وسلامته، علماً بأن كبار السن والأطفال المصابين بالربو هم الأكثر تأثراً بالغبار وبين أن عدد الحالات المصابة بأزمات الربو.

وقال المتحدث الإعلامي أسعد سعود لصحة المنطقة الشرقية، إن مستشفيات ومراكز الرعاية الصحة الأولية التابعة لصحة الشرقية بعون الله مستعدة لتلك التغيرات الجوية، من خلال توفير الأدوية الخاصة بالحساسية والربو مؤكدا على جاهزية كافة الكوادر الطبية والتمريضية.

وبين أن مدير عام صحة الشرقية أكد على مدراء المستشفيات والصحة العامة بمضاعفة الاستعدادات الطبية والفنية لاستقبال المرضى المصابين جراء الغبار وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، متمنياً للجميع الصحة والسلامة.