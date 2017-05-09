 «الإحصاء»: أكثر من مليون جريمة أمنية بالمملكة العام الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإحصاء»: أكثر من مليون جريمة أمنية بالمملكة العام الماضي

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«الإحصاء»: أكثر من مليون جريمة أمنية بالمملكة العام الماضي

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الجرائم الأمنية التي ارتُكبت بالمملكة خلال العام الماضي 2016، بلغت مليون و61 ألف قضية.

وذكرت الهيئة في كتابها الإحصائي للجرائم الأمنية عن العام الماضي أن منطقة مكة المكرمة تصدرت قضايا الاعتداء على النفس بـ14.6 ألف قضية، تلتها الرياض بـ8.9 ألف قضية، ثم المدينة المنورة بـ3.9 ألف قضية.

وأشارت إلى أن مكة المكرمة تصدرت أيضاً قضايا الاعتداء على العرض بـ4.5 ألف قضية، تلتها الرياض بـ3.7 ألف قضية ثم المدينة المنورة بـ1.5 ألف قضية.

وأوضحت الهيئة أن منطقة الرياض تصدرت قضايا المال والحقوق الخاصة بـ102.8 ألف قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ40.1 ألف قضية، فالمدينة المنورة بـ13.1 ألف قضية.

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