ضبط مصنع يجمع «المراتب» التالفة ويعيد تصنيعها بالمدينة

تواصل ـ واس:

‏ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بوكالة شؤون البلديات، بالتعاون مع الفرق الرقابية في بلدية العيون، مصنعاً مخالفاً من دون ترخيص نظامي، بإحدى المزارع بالمنطقة، تديره عمالة وافدة من جنسيات مختلفة لتجميع مراتب الأَسِرَّة المهترئة والمتهالكة وغير الصالحة للاستخدام ليتم بيعها على المحلات على أنها جديدة.

وأَوْضَحَ مدير وحدة الرقابة الميدانية، براء محروس، أن الفرق الرقابية الميدانية داهمت المصنع الذي يجهز المراتب في مكان غير مرخص وغير مطابق للاشتراطات النظامية، وقيامهم بتجميع المراتب المهترئة غير الصالحة للاستعمال وتغليفها وتجهيزها للتوزيع والبيع.

وأفَادَ محروس، أنه نَتَج عن ذلك ضبط أكثر من 15000 ألف مرتبة جاهزة للتصنيع وتم إتلافها، وضبط 1800 مرتبة جاهزة للبيع تم إتلافها، ومصادرة جهازي تعبئة الهواء، وماكينة تصنيع مراتب، وماكينة لحام، وماكينة تطريز، كما جرى تسليم المخالفين للجهة المختصة لاتخاذ الإِجْرَاءات النظامية بحقهم.