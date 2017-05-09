«تحفيظ عسير» تنفذ ملتقى معلمي الحلقات بأبها (صور)

تواصل – عسير:

نفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير ضمن خطة برامجها لعام 1438هـ، ملتقى حلقات التحفيظ بمدينة أبها وضواحيها مساء السبت (1438/8/10).

وزار الملتقى رئيس الجمعية (سابقاً) الشيخ محمد بن محمد البشري، وفضيلة رئيس الجمعية الشيخ يحيى بن محمد آل فايع، ونائبها الدكتور عبدالله بن هادي القحطاني، ومديرها التنفيذي الشيخ محمد بن سعيد القحطاني.

وأفَادَ مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخ عزام بن عبدالله الغامدي، أن الملتقى تخلله العديد من الفعاليات، ومنها ورقة عمل بِعُنْوَان: “كيف ننجح في أداء رسالتنا؟” قدمها فضيلة مدير الإشراف والتوجيه الدكتور ناصر بن عواض، وورقة بعنوان: “إضاءات في تدريس القرآن” قدمها فضيلة الشيخ بركات علي رخا.

ثم فتحت الجلسة لبعض المقترحات قام بإدارتها مساعد مدير الإشراف الشيخ عبدالله الزميلي، كما تم تهيئة الحضور وتعريفهم بالعديد من البرامج المستقبلية، ومنها انطلاق البرنامج الإلكتروني لإدارة الحلقات قدم ورقتها محمد بن سعيد عقران، كما تخلل اللقاء بعض التلاوات والنماذج القرآنية، واحتفل الجميع بتكريم كافة الحضور من المعلمين والمتعاونين قدم بعدها وجبة العشاء، وذلك بالقاعة الكبرى للاحتفالات بأبها.