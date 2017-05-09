 وصول 230 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة لأداء العمرة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وصول 230 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة لأداء العمرة (صور)

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وصول 230 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة لأداء العمرة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

وصل، اليوم الثلاثاء، مستضافو المجموعة التاسعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للعمرة والزيارة، إلى مكة المكَرَّمَة، قادمين من المدينة المنوَّرة، بعد أن أدّوا الصلوات في المسجد النبوي، وزاروا قبر الرسول – صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –  وصاحبيه أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، ومسجد قباء.

وزار المستضافون البالغ عددهم (230) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة في (11) دولة من قارتَي آسيا وإفريقيا، عَدَدَاً من المعالم في المدينة المنوّرة؛ منها: جَبَل أُحُد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى مقر إقامتهم عددٌ من مسؤولي البرنامج الذين رحبوا بهم. وأدّى الضيوف مناسك العمرة بكل يسرٍ وسهولة، وسيُكملون برنامجهم الذي يتضمّن أداء الصلوات في المسجد الحرام، ولقاءً مع أحد أئمة المسجد الحرام، علاوة على زيارات لكل من: مصنع كسوة الكعبة المشرّفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى يوم ثقافي ترفيهي في متنزه الكر في الطائف.

وأعرب الضيوف عن سعادتهم بالوصول إلى مكة المكَرَّمَة، وأداء مناسك العمرة، رافعين أكف الضراعة إلى الله ــ سبحانه وتعالى ــ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه المبادرة الكريمة باستضافتهم لأداء العمرة، مشيرين إلى أن البرنامج امتدادٌ للأعمال الخيرة المتواصلة التي يقوم بها قادة المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام والمسلمين.

ورفعوا شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ –  على ما لقوه من حفاوة استقبال، ورعاية وكرم ضيافة، منذ وصولهم إلى أراضي المملكة.

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