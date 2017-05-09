أسد يفترس مدربه أمام أعين الجماهير (فيديو)

تواصل – وكالات:

عاش جمهور عروض السيرك لحظات رعب رهيبة، في مدينة دولانز، شمال فرنسا حين انقض أسد “يفترض أنه مروض” على مدربه أمام أعينهم.

وفي التفاصيل، انقض الحيوان المفترس على مدربه مساء الأحد الماضي، خلال أحد العروض التي كان يقدمها سيرك “بوفالو”، وقام بنهشه أمام أعين الحضور، ومن بينهم العديد من الأطفال، الذي وقفوا مذهولين، من هول الصدمة.

وقد أَفَادَتْ صحف محلية، بأن المدرب الذي سارع بعض العاملين في السيرك إلى انتشاله من بين أنياب الأسد، نُقل إلى المستشفى، مصاباً بجروح بالغة، وقد شاهد بعض الحضور الأسد يغرز أنيابه في جسد المدرب، وينتزع جلده.