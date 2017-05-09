أهالي القصيم يُطلقون مبادرة لإفطار الجنود بالحد الجنوبي في «رمضان» (صور)

تواصل – راضي الزويد:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بأهالي منطقة القصيم ورجال أعماله ومزارعيها الذين أطلقوا مبادرة إنسانية ووطنية من خلال إرسال إفطار صائم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي. وقال أمير القصيم: ‘‘إن هذه المبادرة تأتي تَقْدِيرَاً من أبناء المنطقة لما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات‘‘.

مُشِيرَاً إلى أن ذلك مشاركة من الجميع؛ إِذْ إِنَّ وسط مملكتنا الغالية وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها، كلهم جسد واحد وقلب واحد مع جنودنا البواسل، مستدلاً سُمُوُّه بحديث نبينا محمد إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى”.

وأضاف، أن ذلك كله كان بِفَضْلِ من الله جل وعلا، سَائِلاً الله تعالى أن يديم علينا قيادتنا الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – وأن ينصر جنودنا البواسل، وأن يحفظ هذه البلاد بحفظه إنه على ذلك قدير.

وقال أمير منطقة القصيم: ‘‘باسمي واسم الجميع بالمنطقة أدعو الله سبحانه، أن تصل مثل هذه الهدية المقدمة من أبناء منطقة القصيم إلى جنودنا البواسل، وأن تكون دَعْمَاً لهم، وتكون بحول الله تعالى بادرة خير يستشعر أهالي المنطقة من خلالها “الوطنية وفداء الوطن” لَافِتَاً الانتباه إلى أن كَثِيرَاً منهم لهم أبناء على الجبهة في الحد الجنوبي، كَاشِفَاً أن أبناء الشعب السعودي جميعهم وجنود الجيش السعودي جميعهم أو الحرس الوطني أو القطاعات العسكرية عُمُومَاً هم أبناء لِهَذَا الوطن ولهذه المنطقة وغيرها من مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، مبادرة أهالي منطقة القصيم للمشاركة في إفطار جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي في شهر رمضان المبارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، ووكلاء الإِمَارَة، ومحافظي المحافظات، والمتبرعين من أهالي المنطقة ورجال الأعمال.