خطيب المسجد الحرام يزور ملحقية أستراليا.. ويلقي عدة محاضرات

تواصل – نايف الحربي:

في إطار زيارته الدعوية الإرشادية التي يقوم بها هذه الأيام إلى دولة أستراليا، زار فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة الأسْتُرَالية كانبرا، وفي معيته سعادة الأستاذ مشعل الروقي القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا، ونيوزلندا، وسعادة الملحق العسكري السعودي في أستراليا العقيد سامي المطيري، إضافةً إلى عددٍ من منسوبي السفارة والوفد المرافق لفضيلته.

وتضمنت زيارة فضيلة الشيخ إلى الملحقية لقاءين مع منسوبي الملحقية، وكذلك مع جمع من المبتعثين والمبتعثات شكر فيها الشيخ الغامدي منسوبي الملحقية على جهودهم في خدمة وتَلْبِيَة احتياجات المبتعثين، إِضَافَة إلى أنشطة الملحقية الثقافية بمَا يعْكِس الصورة الإيجابية والمشرقة للمملكة العربية السعودية، ودورها الرائد على المستوى العربي والإسلامي والعالمي.

وَأَكَّدَ فضيلته على جموع المبتعثين والمبتعثات بضرورة استثمار فترة الابْتَعاث للتحصيل العلمي، وكذلك تقديم صورة راقية مشرِّفة عن المملكة رَاجِيَاً المولى، أن يحفظهم ويوفقهم ويعينهم على تحقيق أهداف ابْتَعاثهم.

وختم فضيلة الشيخ الدكتور علي الغامدي، زيارته للملحقية بتقديم بوافر شكره، وتقديره لمنسوبي الملحقية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مُؤكِّدَاً على الدور الكبير والمهم للسفارة والملحقية في الإشراف على كافة المواطنين السعوديين المقيمين بدولة أستراليا، وعلى جهودهم المستمرة في تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها من الطلاب والمقيمين.

وتقدم الملحق الثقافي الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بِنْ علي الغامدي، على تشريفه للملحقية والالتقاء بمنسوبيها وتشجيعهم على خدمة المبتعثين والمبتعثات، إِضَافَة إلى التقائه بالطلاب، وحثهم على استغلال فرصة الابتعاث للحصول على ما يضيف إلى عجلة التطور والازدهار في الوطن الغالي، كما ثمَّن الملحق أهداف الزيارة ومضامينها الدعوية والإرشادية، وما تُخلِّفه من أثر نفسي لدى المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم في دولة أستراليا.

هذا ومِن الْمُقَرَّرِ أن يشمل برنامج زيارة فضيلة الشيخ خالد الغامدي لأستراليا، إلقاء محاضرات بعددٍ من الجامعات والمدن الأسترالية أبرزها محاضرة بجامعة كانبرا ومحاضرتين بمدينة سيدني الأسترالية يُنَظِّمها “المسلمون المتحدون في أستراليا” وتأتي بِعُنْوَان: “تحقيق النجاح”، ويُنَظِّم المحاضرة الثانية نادي الطلبة السعوديين في سيدني في لقاء توعوي للمبتعثين ومرافقيهم بولاية نيوساوث ويلز.