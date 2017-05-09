أمانة المدينة تضبط 17 ألف مرتبة مقلدة (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بوكالة شؤون البلديات بالتعاون مع الفرق الرقابية في بلدية العيون، مصنعاً مخالفاً دون حصوله على التصاريح النظامية، في بيئة غير مناسبة، يقع في إحدى المزارع بطريق العيون، يديره وافده من جنسيات مختلفة، يقومون بجمع مراتب الأسرة المهترئة والمتهالكة غير الصالحة للاستخدام؛ ليتم بيعها على المحلات بصبغة جديدة.

وذكر مدير وحدة الرقابة الميدانية براء محروس أنه بالتنسيق المشترك داهمت الفرق الرقابية الميدانية المصنع الذي يجهز المراتب في مكان غير مرخص، وغير مطابق للاشتراطات النظامية لتجهيزات المبنى، وقيامهم بتجميع المراتب المهترئة، غير الصالحة للاستعمال وتغليفها وتجهيزها للتوزيع والبيع.

وبين محروس أنه نَتَج عن ذلك ضبط أكثر من 15000 ألف مرتبة جاهزة للتصنيع وتم إتلافها، وضبط 1800 مرتبة جاهزة للبيع تم إتلافها، ومصادرة جهازي تعبئة الهواء، وماكينة تصنيع مراتب، وماكينة لحام، وماكينة تطريز، وتم تسليم المخالفين للجهة المختصة لاتخاذ الإِجْرَاءات بحقهم. كما تم التحفظ على موقع المزرعة التي بها المصنع. وشارك بالمداهمة كل من: وليد اللهيبي مدير قسم الأسواق، وعوض الله السحيمي مدير المراقبة، ومراقبي المنطقة عبدالله الصاعدي، وحسن العلوي، وبمساندة الدوريات الأمنية.

ونوه محروس للمواطنين والمقيمين بالتعاون بالإبلاغ الفوري عن أَي مخالفة تتعلق بالصحة العامة من خلال الاتصال بالرقم الموحد لعمليات الأمانة 940، أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية (Android وApple store)، أو عبر حساب الأمانة في التواصل الاجتماعي (AmanaAlmadinah @).