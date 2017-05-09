القبض على سائق أجرة آسيوي اعتدى على مواطنة وهددها بنشر صورها

تواصل – خالد العبدالله:

صرح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بأنه وبناء على التعاون والتنسيق الأمني بين فرع الرئاسة العامة وشرطة منطقة الرياض تم القبض على أحد المقيمين من جنسية آسيوية يعمل سائق أجرة إثر اعتدائه على مواطنة ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها للحصول على مبلغ مالي.

وأضاف الشيخ السبر، أنه تم القبض على المقيم في فترة وجيزة لم تتجاوز ٧٢ ساعة، وتم استكمال ما يلزم من قبل جهة الاختصاص لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن هذا يأتي بتوفيق الله ثم بالتكامل والتنسيق بين الهيئة والشرطة فيما يحقق الأمن وضبط من يخالف.