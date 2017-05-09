 القبض على سائق أجرة آسيوي اعتدى على مواطنة وهددها بنشر صورها | صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على سائق أجرة آسيوي اعتدى على مواطنة وهددها بنشر صورها

0
القبض على سائق أجرة آسيوي اعتدى على مواطنة وهددها بنشر صورها

 

تواصل – خالد العبدالله:

صرح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بأنه وبناء على التعاون والتنسيق الأمني بين فرع الرئاسة العامة وشرطة منطقة الرياض تم القبض على أحد المقيمين من جنسية آسيوية يعمل سائق أجرة إثر اعتدائه على مواطنة ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها للحصول على مبلغ مالي.
وأضاف الشيخ السبر، أنه تم القبض على المقيم في فترة وجيزة لم تتجاوز ٧٢ ساعة، وتم استكمال ما يلزم من قبل جهة الاختصاص لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أن هذا يأتي بتوفيق الله ثم بالتكامل والتنسيق بين الهيئة والشرطة فيما يحقق الأمن وضبط من يخالف.

شاهد ايضا

«الشورى» يوافق على تعديلات مواد نظام «التجارة بالمنتجات البترولية»

«الشورى» يوافق على تعديلات مواد نظام «التجارة بالمنتجات البترولية»

خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية وتعيين 82 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمراً بترقية وتعيين 82 قاضياً بديوان المظالم

المتحدث باسم المصارف ينفي اختراق أجهزة الصرف الآلي بالمملكة

المتحدث باسم المصارف ينفي اختراق أجهزة الصرف الآلي بالمملكة

نشطاء يردون على دعاة التغريب: المرأة في الغرب تحولت إلى سلعة تُستغل جنسياً

نشطاء يردون على دعاة التغريب: المرأة في الغرب تحولت إلى سلعة تُستغل جنسياً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>