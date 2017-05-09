توقعات بارتفاع في استخدام الهواتف الذكية خلال شهر رمضان

تواصل – وكالات:

توقعت دراسة حديثة لشركة فيسبوك ارتفاعاً هائلاً في استخدام الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إِفْرِيقيا خلال شهر رمضان المبارك، خُصُوصَاً في المملكة العربية السعودية؛ إِذْ يتجه المزيد من المسلمين إلى التطبيقات الرقمية والأجهزة المتعلقة بشهر رمضان والتي ترشدهم إلى مواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار، وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

وأَوْضَحَت الدراسة، أن أكثر من 70% من الناس في الشرق الأوسط يمتلكون هاتفاً ذكياً، ويعتمدون عليه بدرجة كبيرة خلال شهر رمضان للترفيه والتسوق الإلكتروني، كما أن 59% من مستخدمي الإنترنت بالمنطقة يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت في كل شهر، حيث يستخدمون أجهزتهم بشكل متزايد.

وفي سبيل ذلك، تقول شركة هواوي: ‘‘إنها واكبت هذا الطلب الكبير المتوقع خلال شهر رمضان عبر هاتف honor 8 lite“ والذي يوفر كل ما يحتاجه الناس؛ إِذْ إِنَّه من خلال هذا الجهاز لن يكون الناس قلقين على الشحن المستمر للهاتف، حيث يحتوي على بطارية مدمجة بقوة 3000 ميلِّي أمبير، وكثافة طاقة قدرها 650 وات لتستمر فترات طويلة وتوفر ترفيهاً بلا حدود”.

كما يعزز الهاتف، وَفْقَاً للشركة، الجانب الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، حيث تتواصل الاجتماعات العائلية، ووجبات الإفطار والسحور مع زملاء العمل أو الأصدقاء، والتي تعتبر أوقاتاً حافلة على منصات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط، ويتواصل المسلمون عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي مع أصدقائهم وأقاربهم اسْتِعْدَادَاً للشهر الفضيل وخلاله، كما يحتفون به قبيل حلول العيد.

ومع تزايد الاهتمام بالصور والتقاط صور الولائم الرمضانية والاجتماعات المبهجة، أَشَارَتْ هواوي إلى أن جهاز Honor 8 Lite، يجعل التقاط صور الولائم الرمضانية والاجتماعات المبهجة أكثر متعة من خلال النتائج الرائعة التي يوفرها الجهاز المبتكر؛ بِفَضْلِ تعدد أنماط التصوير، ومنها نمط good food لتصوير الطعام.