4 علامات توضِّح عدم صحيّة الدجاج

تواصل ـ وكالات:

تحبون أكل وصفات الدجاج المختلفة مرات عِدَّة أُسْبُوعِيّاً، لكنكم قد لا تعرفون أن بعض ما تتناولونه غير صحي، ورغم ذلك يمكنكم أن تتعرفوا إلى هذه الإشارات التي تساعدكم على اكتشاف الدجاج غير الصحي.