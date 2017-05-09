 جمرك البطحاء يحبط تهريب 39 ألف علبة خمر مخبأة داخل إرسالية حليب | صحيفة تواصل الالكترونية

جمرك البطحاء يحبط تهريب 39 ألف علبة خمر مخبأة داخل إرسالية حليب

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جمرك البطحاء يحبط تهريب 39 ألف علبة خمر مخبأة داخل إرسالية حليب

تواصل – واس:

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور بلغت 39.192 علبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك عبارة صناديق من “حليب جوز الهند”. وأفَادَ المدير العام لجمرك عبدالرحمن المحنّا، أنه قَدِمت للجمرك إرسالية عبارة عن “حليب جوز الهند” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة؛ بقصد المرور عبر أراضيها إلى دولة مجاورة، وذلك بقيادة أحد القادمين، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة ضمن الإرسالية، بحيث وضعت الكراتين التي تحتوي على عبوات حليب جوز الهند أعلى الحمولة، في حين وضعت كراتين الخمور أسفل الحمولة.

وأَضَافَ المحنّا أن كراتين وعبوات الخمور كانت مماثلة لكراتين وعبوات جوز الهند، وهذه تُعد إحدى طرق التهريب المصنعي التي ينتهجها كثير من المهربين في محاولة منهم إدخال الممنوعات إلى المملكة، إلا أن منسوبي الجمارك في مختلف المنافذ الجمركية كافة يبذلون أقصى الجهود لمنع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها.

 

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