تغريم شركة إنتاج حيواني لإرسالها عينات مخبرية للفحص خارج المملكة

تواصل – واس:

غرّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة إحدى شركات الإنتاج الحيواني بمبلغ ( 160.000) ريال لمخالفتها نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية بإرسال عينات مخبرية للفحص عن أمراض الثروة الحيوانية إلى خارج المملكة دون أخذ موافقة الوزارة الخطية على ذلك.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، مبيناً أن المادة 52 من نظام الثروة الحيوانية ولائحة التنفيذية ينص على إيقاع عقوبة على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية يقوم بإحدى المخالفات وتضمنت تفاصيل الفقرة 14 والتي نصت على إرسال عينات للفحص المخبري عن أمراض الثروة الحيوانية إلى مختبرات خارج المملكة بدون أخذ موافقة الوزارة الخطية.

وأشار الدكتور إبراهيم قاسم إلى الفقرة 17 من نفس المادة التي تنص على إدخال منتجات بيولوجية مثل الميكروبات الحية أو المضعفة أو اللقاحات أو الأمصال أو مواد تشخيصية أو منتجات حيوانية إلى المملكة بدون أخذ موافقة الوزارة الخطية.

وأبان الدكتور إبراهيم قاسم أنه يتطلب على كل من له صلة بالثروة الحيوانية ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة، لكي لا يكون عُرضة للمساءلة والعقوبة.