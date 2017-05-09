 مصر.. امرأة تذبح زوجها أثناء نومه | صحيفة تواصل الالكترونية

مصر.. امرأة تذبح زوجها أثناء نومه

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مصر.. امرأة تذبح زوجها أثناء نومه

تواصل – وكالات:

شهدت محافظة القليوبية بمصر، جريمة بشعة بعد ذبح ربة منزل زوجها بسكين المطبخ أثناء نومه عقب 4 أشهر من زواجهما.

وتلقت الجهاتُ الأمنية المصرية إخطاراً بالواقعة، وعند الانتقال لموقع الجريمة تبين أن المجني عليه متزوج منذ 4 أشهر، ومنذ أن تزوج وهو في شجار بصفة مستمرة مع زوجته، وفي يوم الحادث عاد من عمله، وبعدما تناول طعام الغداء تشاجر مع زوجته وتعدى عليها بالضرب، وعقب دخوله للنوم تسللت إلى المطبخ واستلت سكيناً وانهالت عليه طعناً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعندما شاهدته جثة خرجت إلى الشارع وصرخت من هول المفاجأة وألقي القبض عليها.

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