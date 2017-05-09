المتحدث باسم المصارف ينفي اختراق أجهزة الصرف الآلي بالمملكة

تواصل – الرياض:

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم المصارف السعودية، طلعت حافظ، ما تردد بشأن اختراق أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع في المملكة، وذلك بعد تعطلها بضع ساعات صباح أمس الاثنين في جميع مناطق المملكة.

وأوضح حافظ، أن توقف “الشبكة” عن العمل كان بسبب تجربة النظام الاحتياطي الجديد، واصفاً التجربة التي تمت أمس بـ”الناجحة”، بحسب “الحياة”.

وتسبب تعطل أجهزة الصرف الآلي وشبكات نقاط البيع أمس في ازدحام المصارف، كما أثار المخاوف من عودة القرصنة الإلكترونية، واستهدافها الشبكة السعودية وأجهزة الصرف الآلي، وذلك بعد أن استهدف قراصنة إلكترونيون خلال الأشهر الماضية عدداً من المنشآت السعودية، بهدف تعطيل جميع الخوادم والأجهزة.