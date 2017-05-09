«الربيعة» يستقبل المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

تواصل – خالد العبدالله:

استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية يرافقه الدكتور إبراهيم الزيق الممثل المقيم لمكتب المنظمة في المملكة العربية السعودية، وتم خلال الاجتماع بحث المجالات المشتركة ودور منظمة الصحة العالمية في رؤية المملكة 2030 وما يمكن أن تسهم فيه المنظمة من خبراتها في مجالات استراتيجية لتحقيق أهداف الوزارة وفق خطتها المستقبلية وإلى تعزيز وجود المنظمة كشريك استراتيجي لدعم الوزارة في مهمتها في الحج إلى جانب بعض الاهتمامات المشتركة.

وعقد الدكتور فكري عدداً من الاجتماعات في وقت سابق أثناء زيارته للمملكة تضمنت منظمة التعاون الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصندوق السعودي للتنمية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تطوير منظومة العمل في منظمة الصحة العالمية وتفعيل الشراكات مع هذه الجهات داخل المملكة لتتمكن المنظمة من تقديم رسالتها على أكمل وجه.