أمريكية تقاضي ابنها بتهمة تناول حسائها دون إذنها

تواصل ـ وكالات:

تقدّمت مواطنة من ولاية نيومكسيكو، الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ببلاغ للشرطة ضد ابنها تتهمه فيه بسرقة طبق حساء ملكها، والمدهش أن رجال الشرطة أخذوا البلاغ على محمل الجد وقاموا على الفور بالقبض على الشاب الذي يدعى راي.

وتعود وقائع القصة، حينما أراد الشاب تناول الحساء، فبعث رسالة لوالدته يخبرها فيها برغبته في تناوله، وهو الأمر الذي رفضته الأم، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

وحين عادت الأم للمنزل فوجئت ببابه والمرآب قد فتحا عنوة وأن هناك طبق حساء لحم مفقوداً من مطبخها ووجدته بين يدي ابنها، وطالبته بإعادته إلى مكانه مرة أخرى، ولكنه رفض طلبها وأخذ يركض به خارج المنزل.

ورفض جوناثان كارلوس، القاضي الاتحادي في الولاية، بعد مرور نحو عامين على الواقعة، توجيه أي اتهامات بسرقة طبق الحساء للشاب، ليس بسبب أنه لم يقترف خطأ، ولكن لأنه ليس هناك شهود على الواقعة غيره هو ووالدته.