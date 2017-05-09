 بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 3 مرشحين لمسابقة الأمن والسلامة لاستكمال إجراءاتهم | صحيفة تواصل الالكترونية

بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 3 مرشحين لمسابقة الأمن والسلامة لاستكمال إجراءاتهم

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بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 3 مرشحين لمسابقة الأمن والسلامة لاستكمال إجراءاتهم

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (3) مواطنين ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة والتي تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أُدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار فور تلقى الوزارة طلبات الجهات الحكومية في شغلها من خلال ما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير المواطنين.

وطلبت الوزارة من المواطنين الموضحة أسماؤهم سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14 – 8 – 1438هـ وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 21 – 8 – 1438هـ، والمرشحون هم:

ت اسم المتقدم مكان التقديم المرتبة رقم السجل المدني
1 محمد يحيى عبده عسير منطقة عسير الثالثة ******8986
2 محمد نجم صقير السلمي منطقة مكة المكرمة الرابعة ******0875
3 صطام علي حسين هزازي منطقة مكة المكرمة الرابعة ******7656

 

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