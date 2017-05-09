 «الإسكان»: نسعى لمشاركة أصحاب الأراضي البيضاء في تطويرها | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإسكان»: نسعى لمشاركة أصحاب الأراضي البيضاء في تطويرها

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«الإسكان»: نسعى لمشاركة أصحاب الأراضي البيضاء في تطويرها

تواصل – الرياض:

كشف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، عن وجود تواصل بين الوزارة وأصحاب الأراضي البيضاء بشأن المشاركة مع شركات التطوير العقاري في تطويرها.

وأضاف أن مركز خدمات المطورين بالوزارة “تمام” تلقى عدداً من الطلبات لتسهيل استخراج الرخص الخاصة بالتطوير العقاري.

من جهة أخرى، أكد المديهيم أنه سيتم البدء في إصدار فواتير الأراضي البيضاء بالدمام خلال الشهر الجاري. وأشار إلى أن الوزارة تلقت عدة طلبات من ملاك الأراضي البيضاء للاستثناء من الرسوم وذلك في جميع المدن الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مبيناً أن الوزارة تعاملت معها وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.

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