«العدل» تطبق برنامج «الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية» على 30 ألف موظف

تواصل – واس :

طبقت وزارة العدل “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” على جميع موظفيها البالغ عددهم (30,782) موظفاً، وبهذا تعد الوزارة أكثر الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين الذين طبق عليهم البرنامج في مرحلته الأولى.

وحققت الوزارة العديد من الانجازات في “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية”، منها مبادرات وأنشطة فاعلة في مجالات التخطيط للتعاقب الوظيفي، وإدارة الأداء، والتدريب وتطوير القيادات، والتواصل الداخلي، والسلامة في مواقع العمل، وتخطيط القوى العاملة، واستقبال الموظف الجديد.

وتقدم الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية في الوزارة نحو 178 خدمة إلكترونية للموظفين، حيث يسعى نظام الموارد البشرية إلى تحقيق رضا الموظفين، بجانب نشر الوعي حول “برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية” ومراجعة وتطبيق النماذج المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، فضلاً عن وضع خطة لإدارة التغيير بالوزارة وتحقيق النجاح المنشود.

وقامت الإدارة في هذا المجال بتنمية المعلومات لدى الموظفين فيما يتعلق برؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وتهيئة الموظف الجديد للاندماج في بيئة العمل بتوفير كل الوسائل التي تعينهم على ذلك، إضافة إلى إرساء مبدأ الشفافية والعدالة من خلال قنوات تواصل تسهم في مساعدة الموظفين على تقديم تظلماتهم أو شكاواهم, وترسيخ مبدأ السلامة في مكان العمل، وتوفير الوعي لدى الموظفين حول أفضل الإجراءات الوقائية، وتشجيع الموظفين ورفع روح الانتماء لديهم بما يحفزهم على البذل والعطاء.

وتهدف البرامج المقدمة من قبل الإدارة للموظفين إلى تطوير أداء الموظفين ومهاراتهم والرفع من كفاءتها لا سيما في ما يخص تقويم الأداء السنوي للموظفين لعام 1438هـ، وإعداد أدلة الإجراءات لوظائف ومهام تطوير الموارد البشرية، وتحليل وتقدير الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الوزارة كافة من خلال تحليل وظائفهم وإمكانياتهم.