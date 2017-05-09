ارتفاع عدد الفلسطينيين المغَيبين قسرياً في سجون النظام السوري

تواصل – واس:

سجل عدد اللاجئين الفلسطينيين المغيبين قسرياً في سجون النظام السوري ارتفاعاً، وذلك وفق الإحصاءات التي تم تحديثها مؤخراً.

وأكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان، اليوم، أن الإحصاءات الخاصة بالمعتقلين التي تم تحديثها مؤخراً وإضافة عدد من المعتقلين الجدد إليها أشارت إلى وجود 1600 معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم .

وأفادت المجموعة أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب من المتوقع أن تكون أكبر مما تم الإعلان عنه بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري إضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

وجددت مجموعة العمل مطالبتها للنظام السوري بالإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً ، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين جريمة حرب بكل المقاييس.

وأشارت في بيانها إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي تنفذها قوات النظام السوري داخل المدن والقرى السورية أو أثناء حملات الاعتقال العشوائية لمنطقة ما، ثم بعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.