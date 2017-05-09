المملكة تدعو باكستان للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

تواصل ـ واس :

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لدولة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تتضمن دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة .

وقام بتسليم الرسالة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لدى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني له في مكتبه بالعاصمة إسلام أباد اليوم .

وأكد دولته أن باكستان تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها مع المملكة، مبرزًا في الوقت ذاته الحرص على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.

وأشاد بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ” رعاه الله ” في دعم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب الدور المحوري الذي تقوم به على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وقال ” إن باكستان والمملكة تتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية، وتعملان جنباً إلى جانب فيما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان المستشار مروان بن رضوان مرداد ، وعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.