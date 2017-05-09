هيئة الأمر بالمعروف بمكة تناقش صعوبات ومعوقات العمل الميداني وسبل علاجها

تواصل – واس

عقد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة المقدسة الشيخ عبد العزيز بن مبارك الزهراني, اليوم, اجتماعاً مع رؤساء ووكلاء مراكز هيئة مكة المكرمة ومديري الإدارات بالفرع .

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل الميداني، وبحث المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل وسبل علاجها.

وأشاد الشيخ الزهراني بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بالعمل الميداني والإداري, وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

وأكد أهمية التواجد الميداني في الأسواق والأماكن العامة، والمنتزهات وتسيير الدوريات بشكل مستمر وتغطية جميع الأماكن التابعة للمراكز, مع مراعاة حسن التعامل مع الناس والرفق بهم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفق الكتاب والسنة, مشددًا على أهمية رفع المخالفات الميدانية أولاً بأول عبر نظام أمان والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومد جسور التواصل مع مسؤوليها ومنسوبيها.