تعرّف على أضرار عدم غسل اليد بشكل دوري

تواصل – وكالات:

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكي “هيلث”، عدداً من الأشياء التي تحدث لك إذا لم تغسل يديك بشكل دوري وصحيح وهي تتضمن الآتي:

1.الإصابة بالبرد:

أحد الأسباب الرئيسية لإصابتك بالبرد هو الأيدي المتسخة، وهناك احتمالات عالية أن مقبض الباب ومصافحة شخص مصاب بالمرض من الممكن أن ينقل الجراثيم لك، فلتجنب ذلك يجب غسل اليدين بشكل دوري بالصابون.

مرض الفم والقدم:

يحدث هذا بسبب الأيدي غير الصحية التي تحمل بقايا البراز فينتج عنها عدوى في الفم والقدم فكل ما تحتاجه غسل اليدين.

3.التسمم الغذائي:

يمكن أن تؤدى الأيدي الملوثة إلى التسمم الغذائي الذي يشمل آلام في المعدة الحادة والقيء.

4.الالتهاب الكبدي الوبائي أ:

فهي عدوى فيروسية شديدة العدوى في الكبد وتشمل الأعراض التعب والبول الداكن والغثيان والحمى وفقدان الشهية والبراز الداكن واصفرار الجلد.