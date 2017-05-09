«كوالكوم» تُطلق معالجين جديدين

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة كوالكوم، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق معالجين جديديْن يستهدفان الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية، وقالت إنهما يجلبان مزايا الهواتف عالية المواصفات إلى المزيد من الأجهزة.

ويدعم المعالجان الجديدان الجيل الخامس من تقنية البلوتوث، وكذلك معيار 2×2 MIMO الخاص بشبكات “واي فاي”، وهما يدعمان تقنية الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 4، ويضمان رقائق متخصصة في تقنية تعلم الآلة وتحسين معالجة الكاميرا.

ويعد المعالجان الجديدان “سنابدراجون 660” و “سنابدراجون 625” الجيل القادم من معالجي الفئة المتوسطة “سنابدراجون 652” و “سنابدراجون 625” اللذين أطلقتهما الشركة في العام الماضي، على التوالي.

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية في منشور على مدونتها إن المعالجين الجديدين يقدمان مزيدًا من المزايا، ومزيدًا من الأداء، واتصالًا أسرع، وكذلك استهلاكًا أفضل للطاقة، ما يعني عمرًا أطول للبطارية.

وأضافت “كوالكوم” أن سنابدراجون 660 وسنابدراجون 625 يضمان مودم الجيل الرابع X12، الذي يوفر سرعة اتصال تصل إلى 600 ميجابت في الثانية، وهو نفس المودم الموجود في معالج سنابدراجون 820 الذي يوجد على العديد من الهواتف الذكية عالية المواصفات.