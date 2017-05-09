الخطوط الجوية الهندية تؤجل وتلغي مسارات إلى تل أبيب وطهران

تواصل – سامر محمد:

رأت صحيفة “بيزنس ستاندرد” الهندية أن اعتبارات الجغرافيا السياسية تفسد خطط الخطوط الجوية “آير إنديا” في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن اعتبارات الجغرافيا السياسية أصبحت تمثل عائقاً أمام خطط رحلات الخطوط الجوية الهندية، فمسار جديد على الأقل ألغي قبل أن يبدأ، كما أن الخطوط الهندية لديها شكوك وتعيد النظر بشأن مسار آخر.

وكشفت عن أن “آير إنديا” أجلت مسار “دلهي- تل أبيب” المقترح بسبب القيود التي تفرضها دول عربية على مرور الطائرات من وإلى “إسرائيل” عبر مجالها الجوي.

وذكرت أن شركة الخطوط الجوية “آير إنديا إكسبرس” منخفضة التكلفة التابعة لـ”آير إنديا” ألغت مسار “دلهي- طهران” بسبب العقوبات التي فرضت من قبل إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على إيران.

وأكد مسؤولون في الخطوط الجوية الهندية أن مسار “دلهي- تل أبيب” المقترح جرى تأجيله إلى أجل غير مسمى وربما لا يتم تنفيذه بسبب القيود التي تفرضها دول عربية على مرور الطائرات من وإلى “إسرائيل” عبر مجالها الجوي، فـ18 دولة عربية لا تعترف بـ”إسرائيل” وبالتالي لا تسمح بفتح مجالها الجوي إليها.