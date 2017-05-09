خطوات تخزين لبن الأم بطُرق آمنة

تواصل – وكالات:

أفادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن الأم يمكن أن تخزن اللبن الطبيعي بسهولة في زجاجات نظيفة ومعقمة في الثلاجة لمدة أسبوع بشرط إحكام غلق الزجاجات جيداً ضمان عدم دخول أي هواء أو بكتيريا لها.

كما يمكن للأم أيضاً أن تلجأ إلى تخزين الحليب في الفريزر لمدة تصل من 3 إلى 6 أشهر واستخدامه عن طريق ترك الحليب لحين الذوبان ثم تدفئته تحت الماء الساخن وليس تسخينه مباشرة على الحرارة لضمان عدم فقدان أي من العناصر الغذائية به.

وأوضحت الأكاديمية أن إعطاء الطفل حليب الأم حتى إن كانت تتواجد بعملها، أفضل بكثير من الحليب الصناعي لتمتعه بكل العناصر، مشيرة إلى أن حليب الأم لا يفقد عناصره إذا ما تم تخزينه بطريقة صحيحة، على أن يتم إعطاؤه للطفل مباشرة فور خروجه من الثلاجة وعدم تركه فترة من الزمن خارجها.

ونصحت الأكاديمية الأمهات عند اللجوء لتخزين الحليب ضرورة استخدام أدوات معقمة جيدا وزجاجات تخزين نظيفة، لضمان عدم وجود أي بكتيريا بأدوات الرضيع.