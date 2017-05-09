10 أطعمة تناولها في الصباح يشكل خطراً على الصحة

تواصل ـ وكالات:

تعد وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية في اليوم والتي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث إنها تشتمل على الألياف والبروتين والدهون الصحية التي تمنحك الطاقة، ولكن في بعض الأحيان تناول وجبة الإفطار غير الصحية يمكن أن تكون أسوأ بكثير من عدم تناولها، حيث إن وجبة الإفطار غير الصحية يمكن أن تجعلك تشعر ببطء، وتسبب لك زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ووفقاً لما ذكره موقعAuthority nutrition هناك 10 أطعمة يجب أن تبتعد عنها في الصباح وهي:

1: حبوب الإفطار، كثير من الناس يعتقدون أن حبوب الإفطار مغذية للأطفال والكبار ويعتقدون أنها مصدر جيد من الفيتامينات والحديد، ولكن وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يستهلكون حبوب الإفطار لتحسين وظيفة المناعة ينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.

2: الفطائر، وهي من أكثر الأطعمة شعبية لكنها قد تضر الصحة في الصباح، حيث إنها تحتوي على الدقيق والبيض والسكر والحليب ويتم طهيها بشكل مختلف على الرغم أنها تحتوي على بروتين أكثر من الأصناف الأخرى إلا أنها قد تضر الصحة وتؤدي إلى السمنة.

3: الوجبات التي تحتوي على نسبة سمن عالية، يعتقد البعض أنها تحتوي على دهون وسكريات لتغذية الجسم ولكنها مضرة؛ لأن نسبة الكربوهيدرات عالية والألياف منخفضة وذلك يعمل على ارتفاع مستوى السكر في الدم كما أنها تؤدي إلى زيادة الوزن وأمراض القلب.

4: الكعك، لا يفضل تناوله في الصباح، حيث إنه يحتوي على دقيق وزيوت وبيض وسكر التي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

5: عصائر الفواكه، وهي من أسوأ الاختيارات في وجبة الإفطار حيث إنها تحتوي على السكريات التي تعمل على ارتفاع مستوى السكر في الدم ويزيد خطر السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

6: المعجنات، من أسوأ العادات التي يتبعها البعض في الإفطار، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكربوهيدرات ونسبة قليلة من البروتينات وتؤدي إلى السمنة.

7: كعك الأيس كريم، فهي وجبة عالية السعرات وتؤدي إلى زيادة الوزن.

8: الزبادي المحلى، يحتوي على نسبة سكر ودهون عالية يشعرك بالشبع ويزيد الوزن.

9: الجرانولا، تحتوي على نسبة كبيرة من السكر التي تؤثر سلبا على مستويات السكر في الدم والأنسولين، كما أنها تفتقر البروتين والألياف.

10: أطعمة خالية من الغلوتين أصبحت الوجبات الغذائية الخالية من الغلوتين هي الأكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب مخاوف الآثار السلبية المحتملة من الغلوتين، في حين لا يوجد أي ضرر في تجنبه وتناول العديد من الأطعمة الخالية من الغلوتين قد يسبب المشاكل.