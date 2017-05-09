 «الهلال الأحمر» تكشف عن السبب وراء 70% من وفيات الحوادث المرورية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الهلال الأحمر» تكشف عن السبب وراء 70% من وفيات الحوادث المرورية

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«الهلال الأحمر» تكشف عن السبب وراء 70% من وفيات الحوادث المرورية

تواصل ـ الرياض:

كشف تقرير إحصائي صادر عن هيئة الهلال الأحمر، أن نتائج الدراسات أثبتت أن 70% من وفيات الحوادث والحالات الطارئة كان يمكن إنقاذها في حال تدخلت الفرق الإسعافية خلال 30 دقيقة، مشيراً إلى أن التجمهر يعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي لتأخر وصول فرق الإنقاذ أثناء الحوادث والحالات.

وأضافت الهيئة في تقريرها الذي قدمته خلال فعاليات “اليوم العالمي للهلال الأحمر” أمس، أن الدراسات أثبتت أن الخدمات الإسعافية المقدمة من الهيئة ارتفعت بنسبة كبيرة، حيث بلغت الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها أكثر من نصف مليون حالة.

وأشار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، إلى أن التجمهر يعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي لتأخر وصول فرق الإنقاذ أثناء الحوادث والحالات الطارئة، وفقاً لـ”الوطن”.

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