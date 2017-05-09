تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كليات الراجحي في البكيرية (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

رعى الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، مساء أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الطب والبالغ عددهم 18 طالباً وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الكليات بالمحافظة، وبحضور محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة للكليات والدكتور وليام دي قريف ممثل جامعة ماسترخت والدكتور محمد بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية والأمين العام لأوقاف الراجحي الشيخ صالح بن سليمان الهبدان وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والأهالي وأولياء أمور الطلاب ومنسوبي الكليات.

وفور وصوله كان في استقباله المشرف العام على الكليات أ.د عبدالرحمن المزروع ونائب المشرف العام وكيل الكليات د. عبدالله الصالحي، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم ، ثم مسيرة الخرجين بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الكليات ونشاطاتها.

تلا ذلك كلمة د. عبدالرحمن الراجحي رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة للكليات تحدث فيها عن مسيرة الكليات حيث ذكر أن “كلية الطب هي النواة الأولى لكليات سليمان الراجحي، والتي نشأت إيمانا بقول اُلله تُعالى (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، نحن إذ نحتفل اليوم بتخرج الكوكبة الثالثة من طلابها، ونتطلع الى بدء التخريج قريباً من كلية العلوم الطبية التطبيقية”، وختم “الراجحي” حديثه بأن نسبة نجاح طلاب كليات سليمان الراجحي ١٠٠٪ في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إنجاز علمي يشعر أبناء الوطن بالفخر”.

وألقى ممثل جامعة ماسترخت الهولندية الدكتور وليام دي قريف كلمة أوضح فيها أن جامعة ماسترخت تساهم كشريك أكاديمي لكليات سليمان الراجحي الأهلية في برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس والمراجعة الدورية لتطبيق المنهج و ضمان الوصول للجودة النوعية في المخرجات، وذكر أن متابعة نتائج الطلاب وتحصيلهم أظهرت أن مستوياتهم تماثل نتائج الطلاب الدارسين في جامعة ماسترخت وبين أن برنامج الطب في كليات سليمان الراجحي يلبي جميع المتطلبات الواردة في وثيقة “تعليمات الاتحاد الأوروبي” ووثيقة إطار التعليم الطبي في هولندا وختاماً أوصى الطلاب بأن يستمروا في العمل بروح الفريق الواحد وأن يستثمرون الخبرات التكاملية لكافة أعضاء فريق العمل للوصول إلى أفضل أساليب الرعاية الصحية.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الطالب وائل بن مزعل العنزي أوضح فيها أن الوطن وولاة أمره أعطونا الكثير وحان وقت وفاء الدين ومبادلة العطايا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرحلة العطاء للوطن والمجتمع، مع بذل لقصارى الجهد في الخدمة والارتقاء والتطور لهذا الوطن , مقدمين شكرهم لكل من ساهم وساعدهم في الوصول لما وصلوا إليه من تحصيل علمي, سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا لبنة صالحة لرفعة الدين والوطن.

وبعد ذلك كلمة الشيخ الوالد سليمان بن عبدالعزيز الراجحي راعي هذه المناسبة أوضح فيها أن تنمية الإنسان هي الركيزة المهمة في تنمية المجتمعات، وأن الاستثمار في البشر هو الاستثمار الحقيقي لأي مجتمع، وأن هذا المشروع يأتي امتداداً لتوجيه وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله, ودعمهم وتشجيعهم لمسيرة التنمية من خلال افتتاح مشروعات تعليمية مختلفة في أرجاء هذا الوطن, مقدماً شكره لقادة هذا البلد المبارك وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده وولي ولي العهد.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات تهنئة للطلاب الخريجين من يد راعي الحفل، وكما سلم ممثل جامعة ماسترخت شهادة من جامعة ماسترخت لخريجي العام الماضي الذين ينهون حالياً سنة الامتياز، وتم تكريم جامعة ماسترخت الهولندية بدرع تذكاري تسلمها الدكتور وليام دي قريف، وفي الختام التقطت الصور التذكارية مع الشيخ سليمان الراجحي للطلاب الخريجين.