رئيس وزراء باكستان يقبل دعوة خادم الحرمين لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

تواصل – سامر محمد:

قبل رئيس الوزراء الباكستاني “نواز شريف” دعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض.

وأشارت صحيفة “باكستان توداي” الباكستانية، إلى أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد سلم رئيس الوزراء الباكستاني الدعوة في إسلام أباد نيابة عن خادم الحرمين.

من جانبها، تحدثت صحيفة “ديلي باكستان” عن أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” سينضم للاجتماع خلال زيارته إلى المملكة الشهر الجاري.

ونقلت عن وزير الخارجية “عادل الجبير” أن زيارة “ترامب” ستعزز التعاون بين الولايات المتحدة والدول المسلمة في الحرب ضد التطرف، واصفاً الزيارة بالتاريخية.