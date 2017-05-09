 توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة

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توقعات باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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