النمسا تعتمد قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

تواصل – وكالات:

أقر المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يبدأ العمل بمضمونه اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وقال بيان صدر الاثنين، عن المكتب الإعلامي للمجلس، إن “مشروع القانون كان ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان”.

وأضاف البيان أن “الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب النمساوي، اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، صوتا لصالح اعتماد مشروع القانون”.

وأوضح أن تطبيق مضمون القانون، الذي أثار ردود فعلٍ سلبية، سيبدأ اعتبارًا من أكتوبر المقبل. مؤكدا أن “المخالفين للقانون الجديد سيغرَّمون بغرامة مالية تصل إلى 150 يورو”.

وختم البيان بالإشارة إلى أن “الحظر المفروض في الأماكن العامة يشمل وسائل النقل العامة، والمحاكم والمدارس والجامعات”.